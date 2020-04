Professor aposentado da Ufac morre em decorrência da Covid-19 em Belém, no Pará

O ex-professor do curso de engenharia agronômica, da Universidade Federal do Acre (Ufac), José Ribamar Torres da Silva, morreu na noite desta quarta-feira, 22, em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). A morte foi confirmada pela própria instituição em nota oficial.

“A Ufac comunica com pesar o falecimento do professor aposentado, José de Ribamar Torres da Silva, ocorrido na noite desta quarta-feira, 22, em Belém, PA, vítima de síndrome respiratória aguda ocasionada pela Covid-19. A Ufac presta suas condolências aos familiares e roga que tenham conforto neste momento de dor”, afirmou em Nota.

O professor de economia da Universidade Federal do Acre (Ufac), Rubicleis Gomes, usou as redes sociais para lamentar o falecimento de seu ex-colega.

“A pouco fui surpreendido com o falecimento de nosso grande mestre Ribamar Silva. Um grande ser humano, grande professor, grande ex-tutor do PET-Agronomia da UFAC. Um gigante entre os grandes. A comunidade petiana da UFAC encontra-se toda extremamente triste com o falecimento de nosso grande mestre. Só nos resta desejar a família que Deus em toda sua compaixão acolha esta dor gigantesca! A você grande mestre, fica nosso eterno respeito e carinho por sua obra e pelo ser humano que foi! Nossa eterna gratidão por tudo que nos ensinou sem nunca ter nos dado aula! Seu legado para nós será eterno”, afirmou.