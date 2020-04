Policlínica passa a fazer testes rápidos após PMs serem infectados por Covid-19

Tendo em vista o grande número de casos suspeitos notificados ou em análise por Covis-19, a Policlínica em Saúde da Polícia Militar resolveu treinar seus profissionais e passar a fazer testes rápidos voltados ao atendimento da corporação militar. Com pelo menos oito PMs infectados com a doença, conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a instituição resolveu adotar medidas para frear a contaminação do vírus.

Até agora, 28 militares precisara ser afastados em decorrência da pandemia. A diretoria de saúde da PM está responsável por identificar militares com sintomas e afastá-las das atividades. Se houver piora no quadro de saúde, estas passam pelo teste. Os profissionais da Policlínica da PM estão habitados para fazer teste rápido de Covid-19 desde essa quarta-feira (22).

Conforme informou o comandante da PM ao G1 Acre, coronel Ulysses Araújo, os batalhões e as viaturas também estão passando por desinfecção. As viaturas, todas as vezes que passa o serviço, estão sendo higienizadas.