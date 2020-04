Perazzo: “stress do isolamento” motivou ofensa a Thor Dantas

O advogado Valdir Perazzo pediu desculpas públicas ao médico Thor Dantas no começo da noite desta quinta-feira (23). Perazzo havia citado a mãe de Dantas em comentário sobre o alerta que o médico fez sobre o avanço do coronavírus no Acre.

Perazzo responsabiliza o stress do isolamento social como fator que gerou o comentário que mobilizou as redes sociais ao longo do dia. “Já estamos há mais de mês em confinamento total. Uma situação que gera estresse e angústia. Especialmente, para pessoas como eu, que advoga o confinamento apenas para o grupo de risco”, disse Perazzo.

“Confesso que notícias alarmistas sobre essa pandemia, me deixam ainda mais ansioso. Sem conteúdo ofensivo, citei – quando não devia – o nome da mãe do infectologista Thor Dantas. Razão pela qual peço desculpas, e reitero minha posição de que manter a economia funcionando, é também uma prova de cuidado para com as pessoas”, disse o advogado.

Veja a nota:

Um pedido de desculpas

Desde o primeiro momento em que se iniciou o confinamento horizontal no Estado do Acre, como estratégia de combate ao Coronavirus (Covid 29), me filiei à posição do governo federal de adoção do confinamento vertical, estribado também na posição científica defendida pelo médico Osmar Terra, ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul.

Já estamos há mais de mês em confinamento total. Uma situação que gera estresse e angústia. Especialmente, para pessoas como eu, que advoga o confinamento apenas para o grupo de risco.

Tenho acompanhado as informações pelas redes sociais. Notícias alvissareiras nos chegam. Os países civilizados já estão retomando suas atividades econômicas, como exemplos a Itália, a Alemanha, a Espanha, e a Dinamarca, etc.

Exemplo frisante de que não existe apenas a proposta do confinamento horizontal é o Senegal. Esse país adotou o tratamento com a Hidroxicloroquina, com sucesso. Muitas curas e apenas três pessoas morreram com a doença. Melhor que ninguém tivesse morrido.

Hoje tivemos a boa notícia de que o CFM já autorizou o uso da Hidroxicloroquina uma vez diagnosticada a enfermidade.

Confesso que notícias alarmistas sobre essa pandemia, me deixam ainda mais ansioso.

Sem conteúdo ofensivo, citei – quando não devia – o nome da mãe do infectologista Thor Dantas.

Razão pela qual peço desculpas, e reitero minha posição de que manter a economia funcionando, é também uma prova de cuidado para com as pessoas.

Que Deus nos ajude a sair dessa crise!

Valdir Perazzo