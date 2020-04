Mais duas pessoas morrem vítima de coronavírus no Acre; total agora são de 10 mortes

Mais duas pessoas morrem no Acre vítima de coronavírus. A informação obtida pelo ac24horas deve ser confirmada em breve pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A primeira vítima é a idosa C. M. da S, de 79 anos, que de entrada no pronto-socorro no último dia 18. Ainda chegou a passar 4 dias na UTI, mas não resistiu e acabou morrendo na madrugada desta quarta-feira, dia 22.

A idosa morava no bairro Adalberto Aragão na capital acreana.

A segundo vítima é um idoso de 68 anos. J. F. N. era aposentado e sofria de um problema renal crônico. Começou a sentir os primeiros sintomas no dia 12 de abril. Ficou internado 7 na UTI do Pronto-Socorro, mas não resistiu e veio à óbito às 18 horas desta quarta-feira.

O Acre tem oficialmente 214 casos confirmados de coronavírus.