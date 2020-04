Justiça Eleitoral realiza reunião e calendário das eleições em 2020 permanece sem alteração

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) realizou na manhã desta quinta-feira, 23, uma reunião com a participação de membros da corte eleitoral, juízes e servidores do TRE de todo o Acre.

A reunião, por causa da pandemia do coronavírus, foi realizada de forma online e teve como objetivo o planejamento das eleições municipais deste ano.

O Juiz Giordane Dourado, titular da 9ª Zona Eleitoral, que tem eleitores de parte de Rio Branco e do Bujari, participou da reunião. Muito tem se falado em adiamento do pleito eleitoral, mas o magistrado esclarece que, oficialmente, o calendário eleitoral permanece sem alteração.

“Não há, até agora, nenhuma alteração eleitoral. Inclusive, permanece mantido a conclusão do prazo do cadastro eleitoral no dia 6 de maio”, diz Giordane.

Em relação as declarações vindas de Brasília sobre a possibilidade de adiamento das eleições, o juiz enfatiza que não há nada de concreto. “Em relação as declarações do Ministro Luís Roberto Barroso, que vai assumir a presidência do TSE, no sentido de uma hipótese de um adiamento em tese. Até agora o calendário está mantido. Em tese, a eleição pode ser adiada caso a pandemia piore e não haja condições de realizá-la. No entanto, repito, até o momento o calendário eleitoral está mantido sem nenhuma alteração”, reitera Dourado.