Jenilson fiscaliza UTIs que estão sendo instaladas para pacientes com Covid-19

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que também é médico infectologista, realizou na tarde de quinta-feira (23) a segunda visita ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia, local aonde está sendo construído os leitos para receber os pacientes de Covid-19. Ao menos dez leitos da UTIs já estão prontos. No dia 8 de abril, o parlamentar já havia realizado uma visita, na qual conversou com secretário-adjunto da Seinfra.

Além dos dez leitos, caso haja demanda, poderá ser construído mais 70 leitos, a depender dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no estado.

Jenilson Leite parabenizou a Seinfra e o secretário Ítalo Medeiros, pela agilidade na construção, mas lembra que além de construir leitos, o Estado precisa agir para equipa-los e pôr em funcionamento. O deputado destaca que dos dez leitos da UTI Covid-19 no PS, quinto andar do prédio, todas estavam ocupadas na quarta-feira, 22, e que a demanda por mais vagas é urgente.

“Nossas visitas é no sentido de acompanhar o trabalho que está sendo realizado, porque temos visto o aumento no número de infectados e os leitos de UTI’s para os pacientes do coronavírus estão praticamente todos ocupados. Por isso, além de construir, é precisa equipar e ter equipes de profissionais para atuar. Parabenizo ainda o trabalho da Seinfra, cujo secretário Ítalo tem tido a preocupação de agilizar a construção dessa obra”, finalizou.