Iapen compra 120 mil litros de água após princípio de motim

Após um princípio de motim ocorrido no complexo penitenciário Francisco D’Oliveira Conde (FOC) na noite dessa quarta-feira, 22, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) decidiu intervir no conflito na manhã desta quinta-feira providenciando o fornecimento de mais 120 mil litros de água, por meio do contrato com empresa especializada.

Isso porque o princípio de motim da noite anterior teria ocorrido por falta de água no presídio. Presos dos pavilhões G, H, I, J, K e L começaram a bater nas grades de forma generalizada enquanto os detentos reclamavam da falta de água no Complexo.

“A equipe de plantão informou que se tratava de uma problemática de toda a cidade, tendo em vista que “um acidente envolvendo a carreta que faria a entrega de um dos produtos utilizados para o tratamento da água acabou provocando uma parada não programada, prejudicando o abastecimento de algumas regiões”, afirma o Iapen em nota pública.

Os policiais penais de plantão teriam informado aos detentos que o Iapen estava providenciando o abastecimento com caminhões-pipa, mesmo assim os detentos não se contentaram e começaram a atear fogo em colchões, baldes e roupas e quebraram cadeados das celas, na tentativa de sair dos pavilhões, diz o Instituto.

“Os presos que conseguiram sair para os corredores internos dos pavilhões, arremessaram pedras, fruto de depredação das celas. Desta forma, foi necessário o emprego do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE), o qual adentrou a unidade por volta das 20h30 com o objetivo de controlar o princípio de motim instaurado no presídio”, completa o diretor-presidente do órgão, Arlenilson Cunha.

O Iapen assegura que na última terça-feira 225 mil litros de água foram fornecidos ao Complexo Penitenciário pela empresa contratada. Já durante a quarta-feira, 104 mil litros foram disponibilizados, sendo 90 mil pelo fornecedor e 14 mil pelo Depasa. “O fornecimento de água foi restabelecido ainda nas últimas horas da quarta-feira, 22. Para reforçar, o Iapen providenciou o fornecimento de mais 120 mil litros de água na manhã desta quinta-feira, 23, por meio do contrato com empresa especializada”, ressalta Cunha.

56 detentos tiveram algum tipo de ferimento durante o conflito com os agentes e foram avaliados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 29 presos foram encaminhados ao isolamento preventivo, pois não necessitavam de atendimento externo.

Os outros 27 presos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada, de acordo com a avaliação dos profissionais do Samu. Após atendimento nas referidas unidades, 18 detentos receberam alta médica e retornaram ao presídio.

Dois detentos receberam alta nesta quinta, permanecendo apenas sete presos em observação no Pronto Socorro, os quais aguardam reavaliação. Um procedimento administrativo será instaurado a fim de apurar os fatos.