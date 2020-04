Governo prorroga para 30 de abril inscrições para contratação de professor indígena

O Governo do Acre prorrogou para 30 de abril as inscrições para contratação temporária de professores da Educação Indígena. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site www.seplag.ac.gov.br.

São cerca de 100 vagas destinadas a todas as aldeias indígenas do estado para professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio.

A retificação do edital também informa que outras informações sobre o processo seletivo devem ser obtidas pelo telefone 68 3213-2331 ou pelo endereço eletrônico [email protected]