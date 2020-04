Galo da Redação: conheça o projeto que oferece material para quem vai fazer o Enem 2020

A iniciativa socioeducacional disponibiliza apostilas gratuitas para os estudantes

Os estudantes que estão se preparando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 poderão contar com mais um auxílio para ajudar nos estudos nesse período de isolamento. Através do projeto socioeducacional Galo da Redação, criado pelo universitário caruaruense Pedro Gomes, os vestibulandos terão acesso a uma apostila gratuita com diversos conteúdo. A ferramenta conta com filmes, séries e músicas, que além de potencializar os estudos, tornam o aprendizado mais dinâmico.

E não é só isso. Os vestibulandos também estão sendo desafiados a estudar sozinhos em casa nesse período de isolamento social. O projeto, lançado pelo #GaloNaQuarentena, oferece suporte aos estudantes, disponibilizando materiais de estudos gratuitos, transmissões ao vivo e até encontros virtuais, nos quais são debatidos possíveis temas para redação do exame. Os estudantes que se interessarem podem acompanhar pelas redes sociais @galodaredacao.

Quem se interessar pela apostila, precisa preencher os dados no formulário, e assim que o processo for finalizado, terá um link de acesso para fazer download do material.

Como funciona o Enem?

A prova, que é realizada em dois dias, avalia estudantes que estão concluindo essa etapa dos estudos. O Enem é constituído de questões de quatro áreas do conhecimento e também de uma redação.

O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e tem como objetivo não só analisar o desempenho dos estudantes, como ser uma forma de promover o acesso dos alunos com bom desempenho no ensino superior. A prova possibilita que os estudantes ingressem em instituições públicas e privadas do Brasil e também no exterior, como em Portugal.

No Brasil, os programas do governo federal constituem-se como meio principal de acesso a faculdade e também ao financiamento estudantil. São eles:

– Sistema de Seleção Unificada (Sisu)



– Programa Universidade para Todos (Prouni)



– Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Sobre o Enem 2020

Em 2020 o Enem apresenta uma novidade. Pela primeira vez, a prova será aplicada em dois formatos: digital e impresso. A versão digital do exame vai acontecer de forma gradativa, apenas 100 mil participantes poderão fazer a prova nesse formato. No momento da inscrição, o participante deve escolher qual a modalidade de preferência. Por enquanto, os treineiros só podem fazer a prova na versão impressa.

Aplicação do Enem impresso: 1º e 8 de novembro



Aplicação do Enem Digital: 22 e 29 de novembro

Fonte: Agência Educa Mais Brasil