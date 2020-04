Depen suspende visitas e outras atividades em presídios federais por conta da Covid-19

O Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu nesta quinta-feira (23) suspender as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas realizadas nas Penitenciárias Federais do Sistema Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional.

Essas medidas se dão como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do novo coronavírus.

De acordo com a portaria 12, de 22/4/2020, as penitenciárias federais deverão adotar as providências necessárias de modo a promover o máximo isolamento dos presos maiores de sessenta anos ou com doenças crônicas durante as movimentações internas nos estabelecimentos.