Corpo encontrado carbonizado pode ser de homem que feriu ex-companheira a facadas

O corpo encontrado carbonizado por moradores dentro de um carro nesta quarta-feira (22) na rodovia AC-90, no km 8 do Ramal Antimary, na região da Estrada Transacrena, na área rural de Rio Branco, pode ser o de Cassius Costa, de 37 anos, acusado de ferir a ex-esposa Zuleide de Souza Pessoa, de 40 anos, com três golpes de faca no peito na noite desta terça-feira (21) em uma casa localizada na rua Belo Jardim, no bairro Joafra.

Leia mais: Ex-marido não aceita término do relacionamento e fere ex-companheira com três facadas

Moradores encontram corpo carbonizado em veículo; vítima pode ter sido queimada viva

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a placa do carro Saveiro, cor prata, PPA-1E37, aonde estava o corpo carbonizado é o do veículo usado por Cassius no dia do crime contra Zuleide.

Cassius estava desaparecido e a polícia acredita que após cometer o crime ele planejou fugir até o km 100 da rodovia AC-90, no km 8 do Ramal Antimary, tocou fogo no veículo entrou no carro e aguardou ser consumido pela chamas.

Amigos de Cassius chegaram a informar a reportagem que ele possui uma platina no braço esquerdo e que isso pode facilitar a perícia na identificação do cadáver. O corpo já passou pelos exames cadavéricos e uma amostra foi retirada para o exame de DNA, que identificará se o corpo é realmente o de Cassius Costa.

A ex-companheira de Cassius passou por um procedimento cirúrgico no coração e encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado de saúde grave.