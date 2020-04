Contradições de testemunhas levam polícia a investigar afogamento no Rio Xapuri

A Polícia Civil de Xapuri investiga a morte, supostamente por afogamento, do produtor rural Sebastião Ferreira do Nascimento, de 40 anos de idade, morador do seringal Venezuela, que desapareceu nas águas do Rio Xapuri, na noite do último sábado, 18, depois de um naufrágio.

Segundo foi apurado até o momento, quatros pessoas navegavam em um barco de madeira nas água do rio, quando a embarcação colidiu com um galho de árvore. Com impacto, Sebastião teria sido jogado na água pela força do choque, sendo que até o momento, o corpo não foi encontrado mesmo com buscas feitas por Bombeiros.

A polícia identificou que três pessoas, moradoras da mesma comunidade rural, estavam na companhia da vítima e faziam uso de bebida alcoólica durante o suposto acidente. De acordo com a investigação, eles foram encaminhados ao hospital de Xapuri apresentando escoriações e um ponto de contradição no relato apresentado aos investigadores.

O caso permanece sob investigação da Delegacia Geral de Polícia de Xapuri, que enviou uma equipe de policiais ao local do fato, nas imediações do Assentamento Tupá, na tarde desta quinta-feira, 23, para averiguar informações recebidas de maneira anônima a respeito do desaparecimento do colono.

Outras informações a qualquer momento.