Caminhoneiro é detido em Rio Branco com 100 quilos droga e mais de R$ 50 mil

A maior apreensão de entorpecente já realizada pela Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC) ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (23). Durante em fiscalização dos agentes no quilômetro 98 da BR-364, no trecho conhecido como “Quatro Bocas”, em Rio Branco, a equipe abordou um caminhoneiro de 51 anos. Os policiais afirmam que o condutor ficou visivelmente nervoso e foi bastante contraditório nas respostas sobre os motivos da viagem.

No sistema, constava em seu histórico criminal que ele já havia sido preso por tráfico de drogas. No interior da cabine, os policiais rodoviários federais encontraram R$ 54.650,00 em espécie e o motorista não soube explicar a origem do dinheiro. Na parte externa do veículo, no local da “cozinha” e dentro de uma caixa de ferramentas, a equipe policial localizou vários pacotes contendo substância com características de cocaína, totalizando cerca de 100 quilos da droga.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, o motorista confirmou que recebeu R$ 50 mil para transportar a droga até o estado de Minas Gerais. Uma pistola calibre .380, um carregador e 13 munições também estavam dentro do caminhão. O caminhão, a droga, os valores apreendidos e a arma de fogo municiada foram encaminhados para a Sede da Polícia Federal (PF), na capital acreana, para os procedimentos cabíveis.

A PRF garante que de janeiro até o dia 23 de abril de 2020, já apreendeu 229,4 Kg de cocaína no Acre, sendo essa última a maior apreensão de cocaína realizada.

Com informações da PRF/AC