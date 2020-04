Bittar visita ministro em busca de novos recursos para o Acre

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) visitou nesta quarta-feira (22) o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com quem tratou de detalhes sobre o projeto Bacia do Rio Acre. O objetivo do encontro foi acelerar a liberação de recursos para a proposta, que visa evitar os fenômenos das inundações no inverno e das secas nos períodos de estiagem. O projeto compreende os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco e Porto Acre.

A primeira fase do Bacia do Rio Acre foi garantida com a liberação de R$ 5,5 milhões, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, para os estudos iniciais das causas que levam às cheias, nos invernos mais rigorosos, e à seca do manancial no período do verão.

Mas a meta é grandiosa e envolve cifras de até R$ 400 milhões, segundo projeções feitas pelo senador e sua equipe.

A partir da criação de barragens e lagoas desde Assis Brasil até Rio Branco, a intenção é evitar os prejuízos causados pelas inundações e a ameaça de colapso no abastecimento de água nos municípios mencionados.

Desde que a ideia foi concebida por Marcio Bittar, o ministro Ricardo Salles tem se mostrado um apoiador incondicional do projeto.

“Com o Ricardo Salles, o Acre encontrou um parceiro de peso para a realização dessa proposta”, disse o senador.

Além de fortalecer a parceria no encontro desta quarta, Bittar busca agilidade na liberação de recursos para o projeto por saber que os repasses vão fazer diferença sobretudo no período pós-pandemia de coronavírus.

“Temos ciência dos impactos que essa quarentena terá sobre a economia do Acre e estou atento a todas as oportunidades de investimento do governo federal no estado, em especial nesse período”, concluiu o senador.