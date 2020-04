Assaltante rouba celular e ainda atira nos pés da vítima

Na noite desta quinta-feira, 23, no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul, Clauzione Lopes da Silva, de 30 anos, foi vítima de assalto na frente da casa dele. O ladrão levou o celular e ainda atirou nos dois pés de Clauzione, que foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá.

Depois dos disparos o acusado fugiu a pé em direção ao posto de saúde do bairro e viaturas da Polícia Militar fazem buscas na localidade.