Anac autoriza alteração em aviões para transporte de pacientes com Covid-19

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, em caráter excepcional e temporário, alterações de aeronaves e transporte de passageiros usando dispositivos de isolamento de pacientes, procedimento tecnicamente conhecido como Patient Isolation Device (PID).

O objetivo é garantir a segurança sanitária do transporte de pacientes acometidos pelo Covid-19 no país. O PID, diz a Anac, não deve interferir nos comandos de voo, aviônicos ou outros dispositivos da aeronave essenciais a manutenção de um voo seguro.

Entre outros pontos, a decisão indica que a combinação “dispositivo de isolamento/maca” deve ter adequada fixação à base do sistema aeromédico instalado na aeronave, porém componentes individuais e acessórios do dispositivo de isolamento podem ser fixados separadamente, conforme instruções do fabricante do PID ou do componente ou acessório.