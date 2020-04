Advogado defensor de Bolsonaro ataca médico infectologista que prevê aumento da Covid-19 no Acre

As redes sociais se tornaram verdadeiros campos de batalha ideológica com a pandemia do coronavírus. A grande “luta” atual é de quem defende o isolamento social como orientam as autoridades de saúde de todo o mundo e os defensores do Presidente da República Jair Bolsonaro que é contra a quarentena.

No Brasil, esse embate levou, inclusive, a demissão do ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta. O novo ministro, Nelson Teich, apesar de ser aliado de Bolsonaro, também é defensor do isolamento social e que o relaxamento seja feito de forma planejada e gradual.

Bastou o ac24horas publicar um vídeo do respeitado médico, doutor em infectologia, Thor Dantas, que fala sobre o crescimento dos casos de coronavírus nas próximas semanas e da necessidade de, quem pode, manter o isolamento social para que as redes sociais se dividissem em várias opiniões.

Uma delas, considerada ofensiva, foi feita pelo advogado Valdir Perazzo. Defensor Público aposentado, Perazzo é conhecido por ser um incansável defensor de Jair Bolsonaro. Em sua página no Facebook, praticamente todas as publicações são em defesa do presidente e de ataques à esquerda e a TV Globo.

Na publicação do vídeo do médico Thor Dantas, Perazzo escreveu: “Ele devia ficar botando medo na comunista mãe dele”. O comentário é uma alusão à Concita Maia, ex-secretária de políticas para as mulheres na gestão do então governador Sebastião Viana.

Muitos internautas lembraram que o médico nada mais faz do que repassar conteúdo profissional, já que estudou e é especialista no assunto.

Diversos outros comentários apostam na interferência divina para que a pandemia cesse antes do previsto pelas autoridades de saúde.