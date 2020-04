Acrelândia e Plácido de Castro entregam cestas básicas a famílias nesta quinta-feira

Duas das cidades mais afetadas pela contaminação da Covid-19 no Acre, Acrelândia e Plácido de Castro, entregam nesta quinta-feira, 23, as cestas básicas do programa Operação Cesta Acreana, onde governo montam cestas compostas por itens que seriam utilizados na merenda escolar nas escolas da rede pública estadual.

Hoje, a distribuição atenderá cinco escolas em ambos os municípios. Em Acrelândia serão entregues 487 cestas nas escolas: Prof. Pedro de Castro Meireles e Escola Estadual Marcilio Pontes. Já em Plácido de Castro serão entregues 597 cestas nas seguintes escolas Franklin Roosevelt, José Francisco da Silva e João Ricardo de Freitas.

No total, serão distribuídas 1.084 cestas às famílias dos alunos matriculados no Ensino Fundamental nessas escolas. Para receber os alimentos, o representante legal do estudante deve apresentar documento de identidade com foto, número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família, cartão do Programa Bolsa Família e comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março de 2020).