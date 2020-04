Testes rápidos de Covid-19 chegam nas cidades do Juruá

As cinco cidades do Vale do Juruá: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de Feijó e Tarauacá, receberam nesta quarta-feira, 22, os testes rápidos para diagnóstico de Covid-19.

São 1.040 exames para atender idosos e os profissionais de saúde com sintomas da doença.

A coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Muana Araújo diz que a distribuição “é feita de acordo com divisão pactuada pelo Ministério da Saúde”.

A médica infectologista, Rita de Cassia, chefe da entomologia da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, diz que “o teste rápido deve ser feito no 11° dia de sintoma por que é baseado nos anticorpos”.

O prefeito Ilderlei Cordeiro agradeceu pelos 480 testes recebidos pelo governo do Estado. “Há a possibilidade de expandir esse público do teste rápido”, citou.

Em Cruzeiro do Sul já há 5 casos positivos de Covid-19.