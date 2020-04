Sesc e Senac Acre permanecem com suas aulas suspensas

Instituições de ensino do Sistema Fecómercio adotam alternativas virtuais como forma de minimizar impactos

Com suas aulas suspensas desde 18 de março, as diretorias de Sesc e Senac Acre decidiram pela prorrogam da suspensão de suas aulas. O Sesc Escola publicou na manhã desta quarta, 22, que as aulas do ensino infantil permanecem suspensas até o dia 16 de maio. No sábado, 18, o Senac já havia publicado nota prorrogando a suspensão de suas atividades até o dia 31 de abril e retorno previsto para segunda-feira, 4 de maio.

Estas medidas foram tomadas devido à prorrogação os prazos previstos no Decreto Estadual nº 5.496, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. E estes prazos pode ser prorrogado dependo da situação epidemiológica no Estado.

“É importante destacarmos que passamos por um momento onde deve prevalecer muita cautela e reflexão, visando a preservação de nosso maior bem que é a vida”, complementou o Sesc Acre em sua nota.

Como forma de dar continuidade em suas atividades educacionais e buscando minimizar os impactos, Sesc e Senac Acre adotaram alternativas virtuais durante este período de isolamento social. A equipe de Educação do Sesc produziu material didático onde os pais e responsáveis vão encontrar dicas e atividades que as crianças podem realizar para se divertir, aprender e se entreter em casa. As atividades estão disponíveis no site www.sescacre.com.br/educacao/atividades-em-casa/.

Os alunos dos cursos técnicos do Senac Acre, através do Projeto Atividades Interativas, ganharam um ambiente de aula virtual para que possam ter acesso aos conteúdos e participar de aulas teóricas pela internet. Esta aulas interativas são ofertadas a mais de 600 alunos matriculados nas unidades do Senac de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Feijó, que durante o período de isolamento social estudarão sem que precisem sair de casa.