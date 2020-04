Senador Guiomard é a 15ª cidade a decretar calamidade pública

O município ao vizinho a Rio Branco é o mais recente a decretar estado de calamidade pública no Acre por conta da pandemia do novo coronavírus. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição desta quarta-feira (22). Conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Senador Guiomard tem dois moradores contaminados com a Covid-19.

Além desta cidade, outras 14 também já realizam o mesmo decreto no estado. Em Senador Guiomard, o decreto tem validade até o próximo 31 de dezembro de 2020.

Dessa forma, a prefeitura deverá exercer medidas emergenciais com base no enfrentamento da doença. A situação econômica da cidade pode sofrer consequências em meio às medidas de contenção da pandemia, por isso, a administração pública pode contratar serviços ou realizar compra de produtos sem a necessidade de licitação.