RBTRANS coloca cavaletes e isola com fitas estacionamento no Ipê para evitar aglomerações

Se mesmo diante das evidências de contágio comunitários e da imposição de medidas mais enérgicas pelo poder público, a população rio-branquense seguia ignorando os apelos de autoridades acreanas, agora o poder público decidiu agir com ações pontuais.

Na tarde desta quarta-feira, 22, o videomaker do ac24horas, WhidyKennedy, registrou o momento em que agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), colocaram no Parque do Ipê alguns cavaletes e fitas de isolamento no estacionamento. O intuito é interromper a circulação de pessoas no entorno, que tem sido grande nos últimos dias.

Segundo informações repassadas a reportagem do ac24horas, agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizam, por volta das 17h, uma campanha de conscientização direcionada as pessoas que frequentam o parque.