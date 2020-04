Postos de combustíveis passam por fiscalização para atestar redução de preço da gasolina

Com as cotações do petróleo em queda neste período de pandemia da Covid-19, a Petrobras comunicou no último dia 15, que iria reduzir os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Mesmo assim, os preços dos combustíveis já caíram cerca de 8,5% desde o começo do mês passado, quando eclodiu o choque de preços do petróleo, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Por isso, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) passou a fiscalizar os postos de combustíveis na capital acreana com objetivo de verificar se os preços foram reduzidos e se os novos valores estão sendo aplicados aos consumidores acreanos, após as medidas governamentais.

“Como a economia global está em crise, e a Petrobras vem determinando uma série de reduções, estamos vistoriando, há uma semana, os postos de combustíveis para averiguar se os consumidores estão pagando um preço justo pelo produto”, declara o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Ao menos 50 postos de combustíveis já foram notificados e os documentos coletados serão encaminhados para análise do Ministério Público. “Foi solicitado que nós fizéssemos as coletas dos valores cobrados pelos postos, uma vez notificadas, as empresas recebem o prazo de 48 horas para enviar as notas fiscais de compras dos combustíveis, se não as tiver de prontidão, assim como a planilha de custos dos últimos 4 meses”, informa o chefe de fiscalização do Procon/AC, Rommel Queiroz.

Fonte: Agência de Notícias do Acre