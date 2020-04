Polícia prende homem baleado dentro do Hospital do Juruá

Edmar Vieira da Silva, conhecido por Neguinho da Moto Bros, foi baleado na noite desta terça-feira, 21, em Mâncio Lima. Apesar dos três tiros, o homem não ficou gravemente ferido e foi preso pela polícia logo em seguida dentro do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Segundo o delegado José Obetânio, Neguinho é acusado por dois homicídios. Ele teria matado uma jovem de 14 anos que estava grávida e um homem chamado Jamissom.

O homicídio da grávida de 14 anos aconteceu em novembro do ano passado . O alvo de Neguinho era o marido da menor, que também foi alvejado por tiros, mas resistiu. A jovem estava grávida de 8 meses e morreu no local do crime.

O delegado diz que o acusado era procurado pela polícia, que já tinha mandado de prisão contra ele pelo assassinato da jovem grávida. “Neguinho deve ter sido vitima de um tentativa de acerto de contas. Nós já estávamos no encalço dele, que se escondia no Ramal do Bahia. Ontem a noite o prendemos no Hospital do Juruá dando cumprimento ao mandado que conseguimos a partir da investigação da morte da adolescente grávida”, conta o delegado Obetânio.