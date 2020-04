Nicolau destaca importância da conscientização e prevenção no combate a Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), voltou a pedir na sessão virtual desta quarta-feira (22) que a população siga as recomendações de prevenção no combate ao novo coronavírus. O parlamentar também enfatizou o momento difícil que o mundo está passando, enquanto luta para prevenir a doença.

“Estamos atravessando um momento de dificuldade jamais visto na história do nosso planeta, pois enfrentamos um inimigo invisível em que a única arma que temos para derrota-lo é a prevenção. Então, precisamos nos proteger e proteger os nossos familiares”, disse.

O progressista parabenizou os funcionários do Parlamento Acreano e os deputados pela postura durante o período de quarentena. “Decidimos realizar as sessões online com o objetivo de prevenir e conter a propagação da pandemia. A Casa não parou um só instante durante as últimas semanas, aprovando matérias que estão ajudando a combater os efeitos da doença no estado e sugerindo ações ao Poder Executivo”, enfatizou o presidente.

O deputado parabenizou ainda o governador Gladson Cameli (PP) pelas ações de incentivo ao combate da doença, que tem obedecido as determinações da OMS. “Gladson tem agido com rapidez e responsabilidade, isso tem sido muito importante para o enfrentamento ao coronavírus no Estado. Ele tem adotado medidas importantes no combate a pandemia”, complementou.

Nicolau Júnior também ressaltou o trabalho dos profissionais da área de saúde no enfrentamento a doença. “Esses servidores merecem todo o meu reconhecimento. Graças à ajuda e ao trabalho de cada um, temos travado essa luta. Todos merecem o nosso respeito. É muito gratificante ver a dedicação desses profissionais, eles se superam a cada dia. Tenho certeza de que Juntos, iremos vencer essa batalha”, finalizou.