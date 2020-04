Moradores manifestam a favor de barreira que proíbe entrada de pessoas em Tarauacá

Após a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC) ganhar uma liminar da Justiça Federal nessa terça-feira, 22, que desfaz o decreto da prefeitura de Tarauacá de proibir a entrada de pessoas no município devido à pandemia da Covid-19, moradores da cidade resolveram fazer uma manifestação nesta quarta-feira a favor da continuação dos serviços barreira sanitária, que vinha proibindo a entrada de pessoas na cidade.

“A barreira é para que não cheguemos ao colapso igual está em Manaus. Vamos manter essa consciência de isolamento. Não são só os estranhos que trazem o vírus para dentro de casa, pode ser alguém da própria família”, disse uma das líderes comunitárias que participou do protesto.

Mais de 10 pessoas participaram do movimento, que recebeu apoio de grande parte dos moradores. “O vírus mata e nós não queremos isso. Se faz necessária essa barreira para continuar protegendo nossa comunidade. Somos a favor de que a barreira permaneça”, finalizou outro morador durante discurso.

Para a OAB-AC, a prefeita Marilete Vitorino determinou um ato abusivo ao proibir a entrada de qualquer pessoa no município. “Ao invés de criar condições, critérios para acesso à cidade, como por exemplo a quarentena, ela proibiu, pura e simplesmente. Teve gente que saiu para fazer tratamento de saúde, por exemplo, e não pôde voltar para o município. Um advogado saiu para fazer atendimento em Feijó e também não pôde voltar, está em um hotel desde domingo”, explica o presidente da Ordem no estado, Erick Venâncio.

A juíza federal substituta, Franscielle Medeiros, concedeu a liminar em favor da OAB e determinou que a prefeita permita que qualquer pessoa, notadamente os profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, tenha seu direito de ir e vir dentro e fora do perímetro que compreende o município de Tarauacá. A prefeita foi intimada a cumprir a decisão da liminar de forma imediata e apresentar informações no prazo de 10 dias.