MDB confirma candidatura de Jéssica ao Senado 

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) será a candidata do MDB ao Senado, em 2022. A afirmação foi feita ontem ao BLOG DO CRICA pelo presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo. O MDB trabalha para fazer 10 prefeitos, inclusive, o de Cruzeiro do Sul, para fortalecer ainda mais a candidatura da Jéssica, cujo nome é consenso dentro do partido. Sobre o rompimento anunciado ontem pelo ex-prefeito Vagner Sales (MDB) com o governador Gladson Cameli, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) viu como um desfecho normal, desde que todo grupo do ex-prefeito foi demitido do governo. Sobre a aliança com o PSDB ser estendida além de Cruzeiro do Sul, com uma dobradinha Rocha para governador e Jéssica para senadora, em 2022, destacou Flaviano que, em política tudo é possível de vir a acontecer. Flaviano diz esperar que cesse o período mais crítico do Covid-19 para fazer uma grande reunião partidária para ser tirada uma posição do MDB sobre o governo do Gladson Cameli.

NÃO É COISA DE OUTRO MUNDO

O fim de uma aliança é um ato natural na política. As composições de coligações são consensuais, quando não há mais afinidade, acabam. Não vejo sentido na revolta contida na nota emitida pela direção petista anunciando o fim da coligação com o PSB.

É DA DEMOCRACIA

É do regime democrático, os dirigentes partidários escolherem com quem os seus partidos vão se coligar. Qual o crime político que a prefeita Socorro Neri comete em não querer discutir política em tempo de uma pandemia, que se agrava no Acre? Política tem o seu tempo. Se o PT quer antecipar o debate eleitoral, nada há que o impeça, mas sem obrigar os outros a fazê-lo.

ESCRAVATURA POLÍTICA

A prefeita Socorro Neri não querer ter o PT de aliado é um direito dela. Não estamos numa escravatura política, em que se obrigado a formar uma aliança. Tem o direito de definir suas parcerias. E o PT tem o direito de ter candidato próprio na capital. Assim é a democracia. O absurdo seria o PT não ter candidato à PMRB, mesmo vivendo num tempo de pindaíba.

ESTE É O PROBLEMA

O PT tem nomes com base e prestígio eleitoral na capital, que não foram destruídos pela derrota. O prefeito Angelim seria um nome forte, as pesquisas mostraram. O Jorge Viana, também. A questão é que nenhum quer disputar a PMRB. Este é o dilema do partido.

POSIÇÃO PONDERADA

O ex-senador Jorge Viana (PT) tem uma posição ponderada a respeito do rompimento. Diz lamentar o desencontro, mas que faz parte da política. Para ele, o jogo nem começou e o mais importante é que o PT se encontra unido para defender seu legado com um candidato.

NOMES COMENTADOS

Os dirigentes petistas têm o entendimento que o partido, o maior da oposição, não poderá ficar sem uma candidatura própria na capital, que é o maior colégio eleitoral, se quiser pensar em voltar a ser protagonista em 2022. Fala-se nos nomes do deputado Daniel Zen (PT), da ex-vice-governadora Nazaré Araújo, no ex-deputado federal Sibá Machado e na ex-chefe do gabinete do governo Tião Viana, Márcia Regina. Não acredito em coelhos maiores na cartola.

QUADRO COMPLETO

Com a decisão oficial do PT que terá candidato próprio a prefeito da capital, o quadro da disputa fica completo. Teremos o nome a ser definido pelo PT, a prefeita Socorro Neri (PSB), Jamil Asfury (PSC), Fernando Zamora (PSL), Jarbas Soster (AVANTE), Minoru Kinpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB), Luziel Carvalho (SD), e ainda o nome a ser anunciado pelo PROGRESSISTAS e Jeferson Barroso (PDT). São dez nomes dos mais diferentes perfis ideológicos como opção para o eleitorado. Longe de ser complicado, é bom para a democracia.

MUITO PELO CONTRÁRIO

Longe de atrapalhar a eleição, o grande número de candidatos só ajuda ao eleitor.

HÁ QUE SEPARAR OS BOBOCAS

Numa grande manifestação contra o fim do isolamento social, por aparecer alguns bobocas levantando cartazes a favor do AI5, fechamento do Congresso e do STF, não se pode criminalizar o ato, por idiotas partirem para a radicalização sem sentido. Sou a favor do isolamento, mas nem por isso sou contra a uma manifestação a favor do seu fim.

A FAVOR DA CIÊNCIA

A minha posição é a favor do que prega a ciência, que diz ser o isolamento social a única maneira de conter a aceleração dos casos de Covid-19. Quem é contra, defende a idéia do afrouxamento e de tudo voltar ao normal, que o faço e corra o risco. Respeito o outro lado.

PARA LEMBRAR

Até ontem era 195 os casos de contaminação com oito mortos. Vamos continuar em casa.

COM A PALAVRA, O GLADSON!

Num momento em que a água é fundamental no combate ao coronavírus, se há algo que não pode faltar é o fornecimento do produto. O governador Gladson tem de mandar apurar urgente a notícia de que dois reservatórios do DEPASA estão desativados por falta de produtos. Se for verdade, é um absurdo! O presidente Tião Fonseca, precisa dar explicações.

PARA CONFIRMAR OU NÃO

A denúncia tem que ser confirmada ou desmentida de público pelo presidente Tião Fonseca.

NÃO ME CAUSA SURPRESA

A notícia de uma reaproximação do governador Gladson e o vice Rocha, pela minha experiência de quatro décadas de jornalismo, não me causa surpresa. Se existe mercadoria na qual não acredito é em briga de político, se xingam, se agridem, e depois ficam aos beijos.

TAPAS E BEIJOS

Em dezenas de casos que já acompanhei como jornalista, já vi brigas homéricas de políticos mais acirradas que a do Gladson e do Rocha, inclusive, com ofensas pessoais e familiares, e depois os vi se abraçando e trocando juras de amor, na maior cara de pau. Nada me choca.

BOM PROVEITO

Caso façam as pazes ou não façam, para mim não faz diferença, bom proveito a ambos. Na parte que me toca, o Gladson pode até passar a faixa de governador para o seu vice Rocha.

PATO NOVO NÃO MERGULHA FUNDO

Na Frente Popular o ex-deputado Moisés Diniz (PCdoB) era pato velho. No grupo aliado do governador é pato novo. Está se expondo demais. Pato novo não mergulha fundo.

NÃO TINHA OUTRA ATITUDE

Não restou ao ex-deputado Vagner Sales (MDB) ao não ser a de declarar publicamente o seu rompimento com o Gladson Cameli, depois que todos os indicados pelo seu grupo foram demitidos pelo governador. E no rompimento leva consigo em solidariedade todo o MDB.

POINT DO PATO DELIVERY

NÃO É RELEVANTE

Não é o momento de se discutir a terceirização em setores da saúde, como pretende o deputado Jenilson Lopes (PSB). Como infectologista respeitado deveria se doar mais no combate ao Covid-19. Depois que passar esta crítica fase da saúde, traga o tema ao debate.

INSERIDO NO PL

O ex-secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, foi guindado no PL da deputada federal Antonia Lúcia à presidência do setor jovem do partido. Pouco para quem sonhava disputar a prefeitura de Rio Branco.

NÃO AVANÇOU

O quadro para prefeito de Cruzeiro do Sul não avançou no grupo de aliados do governador, que continua sem um nome de unidade para enfrentar o grupo do ex-prefeito Vagner Sales. Com a saída do prefeito Ilderlei Cordeiro do páreo ficou um vácuo que não foi preenchido.

FRASE MARCANTE

“Não há nada mais inútil que discutir política com políticos”. Salazar