Manutenção da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul iniciou

Com os fim das chuvas na região, as empresas contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

(DNIT), já atuam na BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Segundo o superintendente regional, Carlos Moraes, 5 equipes já trabalham em trechos ao longo da rodovia federal. Um equipe trabalha na Variante de Cruzeiro do Sul seguindo para o Rio Liberdade. Outra segue de Tarauacá no sentido do Rio Liberdade. Uma turma de trabalhadores está entre Feijó a Sena Madureira e duas entre Sena Madureira e Rio Branco.

“A partir de maio iremos intensificar ainda mais os serviços”, cita Moraes.

Em junho as empresas que trabalhavam até o ano passado na BR-364, deverão refazer alguns pontos da estrada como cumprimento da garantia dos serviços cobrado ano passado pelo DNIT após auditoria realizada na rodovia.