Luiz Tchê pede criação da Procuradoria Jurídica na Aleac para não depender da PGE

O deputado Luiz Tchê (PDT) propôs na sessão virtual desta quarta-feira, 22, a criação da Procuradoria Jurídica no organograma da Assembleia Legislativa do Acre. “É a única Assembleia do Brasil que não tem uma procuradoria própria”, disse ele, que justifica necessidade de não cometer enganos ao debater as matérias especialmente em períodos delicados como o atual e de não ficar dependendo dos pareceres da Procuradoria do Estado.

A deputada Maria Antônia (PROS) disse que se sente “triste” com o veto do governador Gladson Cameli ao artigo que altera o sentido de suspensão para negociação dos juros dos empréstimos consignados contraídos pelos servidores estaduais. “Fica o nosso repúdio”.

A deputada Antônia Sales (MDB) apresentou projeto de lei que cria indenização aos profissionais de saúde e segurança, incluindo o Corpo de Bombeiros, enquanto durar a pandemia do coronavírus no Estado do Acre. “Este projeto vem reconhecer o trabalho deles”, disse a deputada.