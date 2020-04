Bruna Surfistinha do Acre faz discípula e as resenhas clandestinas nas lives

Na quarentena as coisas acalmaram mais? A história não é bem essa quando se trata da língua da venenosa do Acre. Nosso colunista, Alex Thomas, andou escondendo o jogo é conta tudo que anda rolando nesse isolamento social. Tem APRENDIZ iniciante se inspirando na nossa Bruna Surfistinha de TAUBATÉ, que ouviu feedback de cliente, as resenhas clandestinas contrariando a COVID-19, e o médico humorista que já é chacota na cidade. Confira isso tudo na Hora do Veneno!

