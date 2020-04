Fumando o cachimbo da paz

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e o vice Major Rocha (PSDB) começaram a fumar o cachimbo da paz para o bem de todos. Era o certo a fazer, principalmente numa crise bicuda como essa. Foram eleitos para solucionar juntos os problemas do povo acreano. Por isso mesmo os mais antigos criaram um ditado que também servia de conselho: “Não se meta em briga de político, depois eles acabam se entendendo”. Não sei exatamente a origem, mas funciona. A questão parece complicada porque toda briga é sempre passional. No caso, paixão política pura. Cada qual defende o que entende que é melhor para si.

Como tudo na vida é movimento a política também é. Salomão, o rei hebreu, teorizou sobre o tema quando disse que há tempo para todo propósito. Tempo de estar perto, tempo de ficar longe; tempo de guerra e tempo de paz; tempo de amar e tempo de odiar. É parte de nós sentir ódio e amor. Perceber preto e branco, luz e escuridão. Na natureza e na vida.

Mesmo a gente sabendo que, como cantava o Lulu Santos na década de 80: “Nada do que foi será/ de novo do jeito que já foi um dia/ tudo passa/ tudo sempre passará…tudo que se vê não é igual ao que se viu há um segundo/ tudo muda o tempo todo no mundo…acreditamos na perenidade das alianças.

Resumindo a ópera: Entre Gladson e Rocha nunca será como antes, pode ser até melhor e não pior como apostam alguns? Ou não? O Tempo vai dizer.

“Todos amam o poder, mesmo que não saibam o que fazer com ele. ” (Benjamin Disraeli)

. Pelas últimas informações que chegam do front, o deputado José Bestene tem candidato a prefeito, o Palácio Rio Branco tem outro e o coração da administração torce por outra opção que, no caso, seria apoiar a prefeita Socorro Neri.

. É como o shampoo três em um; tem o quatro em um também!

. Isto sem falar no candidato do PSDB; digo de três ou quatro opções dentro do Progressista.

. Como será que vai terminar isso?

. O PT e o PSB apartaram de vez; era o melhor a fazer; começar tudo do zero.

. Faz parte da política cada um ir no seu quadrado!

. Se fosse o Bocalom colocava as barbas de molho…

. Bocalom é um sujeito honesto, íntegro mas se ele disser que colorau é massa de tomate não discuta.

. Se o Bocalom disser que o tatu no buraco pode urinar na folha e colocar na entrada (do buraco) ele sai bem devagarinho.

. O Ney é uma opção; o deputado Bestene também!

. O senador Sérgio Petecão (PSD) é o grande coordenador da candidatura de Bocalom a prefeitura da capital.

. Vai que é tua, Peteca!

. Ontem, numa conferência de fofoca (telefone) por causa da Covid-19, o nome do ex-governador Binho Marques era dado como uma das opções do PT à prefeitura.

. O Binho revolucionou a Educação no Acre.

. Falou-se em Sibá, Léo de Brito e até em Jorge Viana.

. “Ser ou não ser”?!

. Os tucanos estão aí com o Minoru Kinpara comendo pela borda enquanto o pau quebra do outro lado.

. O PSB vai construir sua nova trajetória a partir de agora ancorado na gestão da prefeita Socorro Neri; o óbvio diz que ela estará no 2º turno.

. O povo vai decidir!

. Bom dia!