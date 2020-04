Ex-marido não aceita término do relacionamento e fere ex-companheira com três facadas

Mais um crime contra mulher foi registrado na noite desta terça-feira (21) na capital. Zuleide de Souza Pessoa, de 40 anos, foi ferida a golpes de faca pelo ex-marido identificado como Cassius Costa. A tentativa de feminicídio aconteceu na rua Belo Jardim, no bairro Joafra, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Zuleide estava em sua residência quando o ex-marido chegou na casa e começaram a discutir o relacionamento na tentativa de reatar o casamento. Após ser negado pela ex-companheira, e não conseguir o que queria, Cassius tomou posse de uma faca e desferiu três golpes de faca em Zuleide, uma das perfurações atingiu o coração. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e ao chegar no prestou os primeiros Atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do autor do crime, fizeram rondas na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi ainda preso.

Ainda segundo a polícia, Cassius é irmão de um diretor de presídio da capital. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.