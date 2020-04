Elzinha Mendonça diz que PT queria fazer Socorro Neri de “marionete”

A nova líder da prefeita Socorro Neri na Câmara de Vereadores de Rio Branco, a vereadora Elzinha Mendonça (PSB) lamentou a nota emitida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) anunciando o rompimento político com Socorro Neri.

Segundo ela, o PT acusou Neri de “deslealdade e ingratidão”. “Desde o início da sua a gestão, a prefeita deixou claro que embora respeitasse as alianças políticas, ela iria trabalhar para que a sua marca na gestão fosse entendida pelo seu compromisso, sua ética e responsabilidade garantindo que Rio Branco estivesse em destaque no cenário nacional quando diz respeito à administração pública. Eu também queria lembrar que as prerrogativas constitucionais que fizeram com que ela chegasse até aqui lhe dão respaldo. Isso foi fator decisivo para que ela não admitisse ser tratada como marionete nas suas decisões políticas e institucionais”, disparou Elzinha Mendonça.

O vereador Rodrigo Forneck (PT) rebateu e disse que Elzinha não fez uma leitura correta da Nota assinada pelo Partido dos Trabalhadores.

“Não tem uma Nota de rompimento, acredito que vossa excelência [Elzinha] deve ter pegado o comentário de alguém. Na nota, a gente reforça o isolamento social, e mostra que o PT concorda com as medidas da Prefeita e do Governador. O PT tem total direito de fazer uma caminhada acerca da agenda eleitoral. Agora se tem uma coisa que eu não vou aceitar é dizer que o PT não colaborou com o sucesso da gestão Socorro Neri. Observe que nós [PT] votamos no último ano de maneira fiel, e ajudamos a governabilidade da prefeita Socorro Neri. O processo pós-pandemia, que vai ocorrer em 2021, exige uma responsabilidade de todos nós. Em 2021, alguém vai governar Rio Branco e como que alguém vai dizer que a eleição não é importante? A eleição é importante sim”, relatou.