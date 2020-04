Deputado manda recado para Mauro Sérgio: “se o senhor não sabe de nada, peça para sair”

Como o ac24horas já havia adiantado na semana passada, “a batata” do secretário de educação Mauro Sérgio está “assando” no forno chamado governo do Acre. Isso ficou evidente na sessão virtual desta quarta-feira, 22, da Assembleia Legislativa quando o deputado Neném Almeida (sem partido), que faz parte da base do governo na casa, mandou recado para o gestor.

“Se o senhor não sabe de nada, peça para sair”, disse o parlamentar se referindo a Operação Mitocôndria da polícia civil que investiga o desvio de recursos públicos na merenda escolar do Estado. O secretário e o ex-secretário-adjunto, Márcio Brandão, deverão ser interrogados nos próximos dias sobre o caso para explicar uma série de brechas, já que eles seriam responsáveis pelo pagamento.

“Se o secretário que cuida de uma pasta e diz que não sabia de nada. Faça-me o favor secretário, levante-se e peça para sair”, alfinetou o deputado.