Depasa garante que distribuição de água será normalizada ainda nesta quarta-feira

Após alguns bairros de Rio Branco ficarem sem o fornecimento de água abastecido pelo Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), o órgão emitiu uma nota pública na tarde desta quarta-feira, 22, informando que ainda hoje o abastecimento será normalizado.

“Um acidente envolvendo a carreta que faria a entrega de um dos produtos utilizados para o tratamento da água acabou provocando uma parada não programada, prejudicando o abastecimento de algumas regiões, problema que já foi solucionado pela equipe de logística. O produto deverá chegar ao final do dia e o tratamento será retomado, assim como a distribuição que será efetivada gradualmente normalizando o abastecimento”, esclarece o Depasa.

Segundo o governo, equipes de manutenção aproveitaram a interrupção do abastecimento para fazer todos os reparos necessários para melhorar o funcionamento do sistema.

“Todas as equipes do Depasa continuam a postos para garantir os serviços de água e esgotamento sanitário no estado. A recomendação é que todos continuem colaborando com o uso consciente da água e evitando o desperdício”, assinou o diretor-presidente do Depasa, Sebastião Fonseca.