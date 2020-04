Criminosos tentam matar ex-presidiário e acabam baleando três pessoas da mesma família

A guerra entre facções não cessa e mais três pessoas foram vítimas da violência capital. A mãe de família Rosilene Souza e Souza, de 43 anos, e seus filhos Regiane Souza dos Santos, de 26 anos e M. S. S de 17 anos, foram feridos a tiros na noite desta quarta-feira (22) em frente a uma residência localizada na rua Palmeiral, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam na frente de sua casa conversando, quando homens armados saíram de dentro de um matagal efetuando vários tiros na tentativa de acertar o genro de Rosilene, que saiu recentemente do presídio. Na ação dos criminosos, Rosilene foi ferida com um tiro no peito direito, já a sua filha Regiane foi ferida com um tiro no braço direito e o adolescente de 17 anos foi atingido com dois projeteis, um no rosto e outro no ombro. Após a ação os criminosos fugiram do local correndo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e as conduziram ao Pronto Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).