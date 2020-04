Coronavírus: maioria dos 19 infectados desta quarta é da saúde

É grande a preocupação com o desfalque no número de profissionais da saúde que acabam se contaminando do coronavírus em seu ambiente de trabalho e precisam ser afastados de suas atividades profissionais.

Segundo o boletim da doença divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, dos 19 casos, mais de um terço é e profissional da saúde. No total, são 7, sendo duas mulheres de 28 anos e de 58 anos e cinco homens, de 29 anos, 39 anos, 49 anos, 53 anos e 35 anos. Já são pelo menos 37 profissionais da saúde afastados porque foram confirmados com coronavírus.

Os outros casos, todos em Rio Branco, são de três policiais militares do sexo masculino, um de 35 anos, um de 43 anos e outro de 50 anos, um agente socioeducativo do sexo masculino de 48 anos e um policial penal de 35 anos.

Há ainda uma autônoma de 27 anos, um auxiliar de limpeza de 36 anos, um técnico de informática de 37 anos, um motorista Uber de 41 anos, um vigilante de 44 anos e duas mulheres auxiliares de serviços diversos de 44 anos e de 47 anos.

No Acre até o momento são 1.779 casos notificados, sendo que destes, pelo menos 1.229 foram descartados e outros 336 seguem aguardando resultado de exame laboratorial.