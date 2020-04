Aumento para servidores da saúde é “pegadinha, não é 100%, mas 20%”, diz Jenilson

O deputado Jenilson Leite (PSB) disse nesta quarta-feira (22), durante sessão virtual da Assembleia Legislativa, que o Acre não tem condições totais de enfrentamento à pandemia do Covid-19 e condenou o governo do Estado pela falta de diálogo com os deputados no atual momento.

“No Pronto Socorro de Rio Branco grande parte dos servidores foram infectados”, disse o deputado, lembrando que aparelhos que viriam para o Acre foram destinados ao Amazonas.

“A gente tem visto comportamento do governo em que prefere não dialogar”, criticou o deputado, alertando para as propostas que ele fez para melhorar as condições de trabalho dos servidores da saúde citando as iniciativas dos demais colegas em relação ao tema.

“Não se faz construção política dessa maneira”, afirmou o parlamentar. Ele diz que o suposto 100% de aumento na gratificação da saúde é na verdade uma “pegadinha” que de fato se constitui em ampliação de 20%. “Mas não queremos saber de quem é o filho e o governo finge que não existe e vai propondo em cima de proposições que o Legislativo já vinha fazendo”, completou.