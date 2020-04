Após pedir prisão de donos de escolas particulares, Zen diz que não quer “prejudicar”

Após discurso muito duro pedindo a prisão dos donos de escolas particulares, o deputado Daniel Zen (PT) tentou amenizar suas declarações na sessão desta quarta-feira, 22, afirmando que não é sua intenção prejudicar as escolas particulares, mas de não causar desequilíbrios nas relações, atos, fatos e negócios jurídicos.

Zen pediu que a matéria não fosse apreciada enquanto não ficar esclarecido que nenhum integrante da cadeia envolvente possa ser prejudicado. Ele reafirmou que não aceitará, no entanto, “joguinhos” sobre o tema.

O deputado lembrou do subsídio da borracha, benefício implantado nos governos do PT no Acre, mas que desde 2019 está suspenso.

Zen apresentou indicação para que neste período de pandemia o benefício possa ser retomado em favor dos extrativistas do Estado. “É um valor modesto, que tem recursos em caixa, de cooperação internacional a fundo perdido”, justificou o deputado.

Segundo ele, o dinheiro para isso está parado nas contas do Estado. Ele também quer a retomada da aquisição dos alimentos do programa nacional de alimentação escolar.