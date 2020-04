Ambulância que transportava paciente com Covid-19 realiza parada de emergência

Na tarde desta quarta-feira, 22, o videomaker do ac24horas, Whidy Melo, acompanhou ao vivo o momento em que uma Ambulância do Sistema de Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) conduzia um paciente em estado grave da UPA do 2º Distrito para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Durante o trajeto, na Avenida Chico Mendes, a ambulância parou para realizar um procedimento de ajuste. Segundo informações repassadas ao ac24horas, o paciente seria um motorista de aplicativo identificado com Luciano, de 42 anos, que testou positivo para o Covid-19.

“Acabei de falar com a enfermeira da ambulância, mas ela disse houve a necessidade de fazer ajustes e interagir com o paciente”, explicou o videomaker.

Segundo a família, o motorista tomava todas as precauções, mas que mesmo assim foi infectado com o vírus De acordo com a família, o motorista entrou num quadro grave de pneumonia e teve o pulmão esquerdo totalmente comprometido e também o direito com 50% de sua capacidade total.

“Ele entrou com um quadro de pneumonia, e foi complicando. Agora tá sendo transferido para o PS. A família me falou que o paciente está em coma induzido e foi encaminhado ao PS porque a estrutura de Unidade de Tratamento Intensivo da Unidade seria melhor”, disse o videomaker.