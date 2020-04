Acre ultrapassa os 200 casos de Covid-19 com 19 testes positivos em 24h

O Acre voltou a repetir o número de 19 novos infectados em 24 horas e totaliza nesta quarta-feira, 22, cerca de 214 pessoas com coronavírus.

O número faz parte da atualização diária do Ministério da Saúde sobre a doença em todo o Brasil.

O país tem agora 45.757 casos, com 2.906 mortes. Segundo o governo federal, a Região Sudeste concentra 52,6% dos casos, seguido do Nordeste com 26,2%, Norte com 10,7%, Sul com 6,7% e o a Região Centro-Oeste com apenas 3,8% dos casos.