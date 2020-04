Acre deixou de arrecadar ao menos R$ 50 milhões desde que pandemia chegou ao Estado

De acordo com o Impostômetro, o Estado do Acre recolheu pouco mais de R$ 345 milhões desde o dia 17 de março de 2020, data que marca a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Estado, até 21/4. No mesmo período do ano passado, foram recolhidos cerca de R$ 402 milhões, quase R$ 50 milhões a mais.

O Impostômetro é uma plataforma do empresariado brasileiro para medir a relação entre arrecadação e tributos e o retorno do bem-estar social. O serviço considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo a título de tributos: impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária.

A pandemia impôs sérias restrições de mobilidade social e fechou a grande parte do comércio e da indústria nas principais cidades do Acre. Sem fluxo não há arrecadação.

O empresariado acreano reclama da rigidez governamental na questão do isolamento social e diz que o Estado tem feito pouco em favor da economia. Pesquisa do Ipea mostra o Acre entre os mais rígidos do país, mesmo que as taxas de isolamento social estejam muito abaixo do adequado para controlar o avanço do coronavírus.