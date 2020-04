Vagner Sales anuncia oficialmente, em grupo de WhatsApp, rompimento com o governo

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, mais conhecido como “Leão do Juruá”, anunciou nesta terça-feira, 21, o seu rompimento com o governo Gladson Cameli através de uma mensagem em grupo de aliados do governador.

Na mensagem, Vagner relata que foi surpreendido ao ver a mensagem do ex-comunista, Moisés Diniz, onde falava que o grupo era só para aliados.

“Estava lendo as mensagens pra me manter informado e fui surpreendido com uma mensagem do ex-deputado estadual pelo PCdoB, Moisés Diniz, que dizia que esse grupo era pra aliados. Concordo com ele, tanto concordo que estou me retirando por não ser mais aliado desse governo”, encerrou.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o principal motivo da saída de Vagner está relacionado com as exonerações de pessoas indicados por ele em cargos do governo em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, a família Sales estaria insatisfeita com o tratamento de Gladson dado a seus aliados, alguns usaram até o exemplo da filiação do ex-comunista Moisés Diniz, que logo após se filiar ao Progressistas, já é cogitado para o cargo de Secretário Estadual de Educação, Cultura e Esportes.