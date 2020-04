Três regionais ainda não registram casos de coronavírus: Alto Acre, Tarauacá/Envira e Purus

Sete cidades divididas em duas regionais do Estado do Acre (Juruá e Baixo Acre) já registram casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Por outro lado, três regionais ainda não apresentam nenhum caso confirmado da doença, são elas: a regional do Alto Acre, Tarauacá/Envira e Purus.

Conforme o último boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), de todas as cidades que compõem as três regionais livres da doença citadas anteriormente, somente Manoel Urbano, Sena Madureira e Xapuri estão com casos em análise, sendo 1 caso na primeira, 3 na segunda e 2 casos em análise na terceira cidade, respectivamente.

As demais que já receberam alguma notificação para análise tiveram os casos suspeitos descartados, como Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, por exemplo. Atualmente, a maior concentração de casos confirmados se encontra na região do Baixo Acre, com a capital, Rio Branco, liderando este ranking com 136 pessoas contaminadas.

Plácido de Castro é a segunda cidade do Estado e do Baixo Acre em contaminação da Covid-19, com 19 casos, seguida de Acrelândia, que tem 12 confirmações para a doença. Senador Guiomard aparece com 2 casos e Bujari e Porto Acre com apenas 1 caso.

Em todo o Estado, já foram 1.552 casos notificados. Destes, 1.125 foram descartados e 251 estão em análise. Oito pessoas já morreram no Acre por complicações da doença transmitida pelo vírus. 61 pessoas foram curadas até o momento.