Sesacre diz que apenas 10 leitos de UTI estão disponíveis em Rio Branco e 4 estão ocupados

A grande preocupação das autoridades de saúde em relação ao coronavírus é muita gente adoecer ao mesmo tempo e, consequentemente, muita gente precisar de atendimento e o sistema de saúde não conseguir atender a todos, como vem ocorrendo em vários estados.

Essa preocupação acontece em relação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para onde são levados os pacientes graves, com risco de morte.

Mas, afinal, quantos leitos a saúde pública do Acre tem atualmente? A própria Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) explica que em funcionamento, no momento, são apenas os 10 leitos instalados no Pronto-Socorro. Desse número, 4 estão ocupados com pacientes internados.

Apesar de vagas existentes, se confirmar a tendência de aumento nos casos, esse número de UTI pode ser extremamente baixo, por isso, o governo finaliza a instalação de 11 novos leitos no INTO, mas que ainda não estão prontos para receber pacientes.

A notícia da parceria entre o governo e o Hospital Santa Juliana para que o poder público equipasse e usasse os 20 leitos de UTI daquela unidade de saúde ainda não se concretizou e continua em fase de trâmite burocrático.

A Secretaria Estadual de Saúde afirma que montou 62 leitos exclusivos, na UPA do 2º Distrito e no PS, além de 14 pediátricos, que não são UTIs, mas que são exclusivos para o tratamento de pacientes com coronavírus. Desse total, 18 l eitos estão ocupados com pacientes na capital acreana.