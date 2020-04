Serviço psicológico do governo já realizou 56 atendimentos na pandemia

A taxa de isolamento social tem ficado aquém do recomendado pelos especialistas no Acre mas quem o adotou como forma de se proteger do coronavírus deve ficar atento com sua saúde mental também.

Vários profissionais tem ajudado os acreanos a superarem essa fase da melhor forma. A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM) iniciou serviço gratuito logo no começo da pandemia, oferecendo atendimento psicológico que pode ser iniciado pelo correio eletrônico (o endereço é [email protected], pela manhã das 8h às 12 horas e no período da tarde das 14h às 18h).

De acordo com a atendente desde então foram realizados 56 atendimentos – praticamente dois ao dia. Ou seja: os acreanos procuram de fato esse serviço. Segundo ela, o atendimento acaba desmembrando em vários serviços para uma só pessoa.

Brasil afora o panorama não é diferente e o problema listado pelos especialistas é o excesso de informação algo que pode levar ao desequilíbrio mental. A maioria das pessoas não estão conseguindo decifrar as mais diversas informações sobre a Covid-19 ou a situação econômica, apesar dos auxílios financeiros do governo.

Ainda estão valendo as dicas de como lidar com o isolamento social:

– Crie uma rotina em casa: saber como será o dia gera menos preocupações. Procure um tempo para você. Faça coisas que antes você falava que não tinha tempo para realizá-las. Faça coisas que te agrada. Você deve ser prioridade.

– Racionalize: A ansiedade nos faz pensar no pior, filtre as informações. Avalie as informações, se elas te fazem bem ou não. Cuidado com fake news.

– Para quem tem criança em casa: orientar e informar sobre o que coronavírus, com uma linguagem fácil.

– Tenha certeza que você não está sozinho: tenha em mente, que esse momento é delicado, o qual precisamos passar juntos. Procure cultivar pensamentos positivos – Tudo passa!

– Cuidados para prevenção: lave as mãos com água e sabão; evite aglomerações, só saia de casa se for estritamente necessário; não compartilhe objetos pessoais; mantenha os ambientes ventilados e limpos; use máscaras; cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.