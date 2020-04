Saúde dobra aquisição de testes para o coronavírus; Acre já recebeu mais de 10 mil

O Ministério da Saúde ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a previsão de aquisição de testes, seja por compras diretas ou por meio de doações, para diagnóstico da Covid-19.

Deste total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no Brasil.

O Estado do Acre já recebeu 3.628 testes RT-PCR. O Lacen, em Rio Branco, tem o destinatário oficial desses testes repassados pelo Ministério da Saúde, que enviou também 7.201 testes rápidos para a Secretaria de Saúde.