Prefeitura de Rio Branco anuncia 9 mil kits de merenda para alunos do Bolsa Família

A Prefeitura de Rio Branco anunciou que começa nesta quarta-feira (22) o repasse de mais de 9 mil kits da merenda escolar para alunos da rede municipal. Cada kit contém açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, flocos de milho, leite em pó integral, macarrão, biscoito doce e salgado, e óleo de soja.

“Como os produtos em estoque e o saldo financeiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar não seriam suficientes para atender com cestas básicas a todos os alunos, seguimos a recomendação do Ministério Público de atender aqueles que mais precisam, tendo como critério o Bolsa Família”, informa a prefeitura.

As famílias que tem direito aos kits serão comunicadas pelas escolas e atendidas com horário marcado, de modo a evitar aglomerações.

Para dar transparência à operação, a prefeitura diz que montou comissão fiscalizadora composta por representantes do Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Diretores, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação. Esse colegiado está cuidando da distribuição junto com os diretores das escolas municipais.