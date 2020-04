Por falta de resposta e distanciamento, PT resolve romper definitivamente com Socorro

Uma nota divulgada na manhã desta terça-feira, 21, pela direção estadual e de Rio Branco do Partido dos Trabalhadores, põe fim a qualquer possibilidade de aliança da sigla com a atual prefeita Socorro Neri (PSB), que pleiteia a reeleição este ano.

No comunicado, o partido que governou o Acre por duas décadas e a prefeitura de Rio Branco por quase igual período, afirmou que desde que se iniciou o debate sobre as eleições de 2020, as Direções Estadual e Municipal do PT, do Acre e de Rio Branco, assim como nossas lideranças, têm se manifestado sempre de forma paciente, leal e respeitosa para com a prefeita Socorro Neri, mas por falta de posicionamento da gestora em relação a uma possível aliança, o PT entende que o silêncio é uma resposta.

“Compreendemos que esse mandato é fruto de uma vitória eleitoral do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) – então candidato à reeleição – e de partidos aliados (PRB, PDT, PODE, PROS, PCdoB, PSB, PV, PSOL, PHS, PRTB, DC, PPL e PMB), com Socorro Neri compondo a chapa majoritária, como sua vice-prefeita; que somos parte desta gestão, que deu sequência às boas mudanças do mandato do ex-prefeito Angelim; que sempre trabalhamos para a sustentação da atual gestão na Câmara de Vereadores, onde tivemos, até abril de 2020, a maior bancada; e, por fim, que a prerrogativa de conduzir os processos e diálogos de sucessão cabe ao mandatário – no caso à prefeita – e ao partido ao qual ela é filiada, o PSB”, argumentou o PT.

O partido afirmou que como foi confirmada a pré-candidatura da atual prefeita, passados quase 4 meses dessas tratativas a sigla não obteve resposta sobre uma aliança. “E, enquanto aguardávamos, foram noticiadas diversas tratativas da prefeita com lideranças políticas de partidos que estiveram no campo oposto ao nosso em 2016 e 2018. E nós não fomos procurados uma única vez”, pontuou.

“Sendo assim, em face da ausência de uma resposta da prefeita Socorro Neri no que diz respeito ao entendimento dela com o PT para as eleições de 2020, o que entendemos como falta de consideração para com o nosso partido e suas lideranças, consideramos, a partir de hoje, o silêncio como resposta. Lamentamos muito a postura da prefeita que, desde a saída do ex-prefeito Marcus Alexandre, buscou se distanciar dos principais aliados da vitoriosa campanha de 2016, demonstrando pouco apreço, lealdade e gratidão àqueles que lutaram pelo atual mandato que ocupa”, revelou trecho do comunicado petista.

O PT finaliza afirmando que diante disso e dado os prazos da legislação eleitoral, não há mais a possibilidade de aguardar por uma proposta, sob pena de não ter tempo hábil para construir alternativas para o processo eleitoral e “nem para debater novos e importantes projetos para a nossa cidade”.

“É chegada a hora do PT abrir diálogo com suas lideranças, filiados, simpatizantes e partidos que dialogam no campo progressista como o PCdoB, o PSOL, o PV, o próprio PSB e outros partidos e pessoas que estejam dispostos a construir uma proposta que possa unir aqueles que se preocupam com o presente e o futuro da nossa cidade, trabalhando para que Rio Branco avance ainda mais, com base nos exemplos das gestões dos ex-prefeitos Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre”, finalizou.