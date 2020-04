Polícia prende suspeitos de participarem do homicídio de taxista em Epitaciolândia

A Polícia Militar de Epitaciolândia realizou a prisão do sobrinho e da esposa do taxista Edilson de Lima Monteiro, 46 anos, que foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (20). Eles são os principais suspeitos do crime, que ocorreu no Ramal Mato Grosso, com acesso pelo km 32 da BR 317, localizado na zona rural de Epitaciolândia.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram até o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, a Polícia Militar e Civil trabalhavam com a hipótese de latrocínio. Porém, quando ocorreu a chegada dos policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) ao local, o crime tomou outro rumo, após a tia e o sobrinho entrarem em contradição.

Nesse momento, a esposa confessou o crime e contou que teria efetuado o primeiro disparo e os outros dois foram o sobrinho que atirou, dois tiros na cabeça do taxista. A arma do crime teria sido uma Glock, calibre 380.

De acordo com a esposa, que vivia 11 anos com a vítima, o mesmo teria abusado da filha deles, motivo que teria levado ela a planejar o crime com o sobrinho, utilizando a arma do esposo. Após vender a propriedade, daria uma parte para o sobrinho, para que fosse viver em outro estado. Eles tentaram contratar outra pessoas, mas não conseguiram.

Os dois levaram os policiais onde teriam escondido a arma, para em seguida serem presos e conduzidos para delegacia, onde ficaram a disposição do delegado e da justiça.